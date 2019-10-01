mosadaa maqtoaa رابط الإستعلام عن موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الطلب لشهر محرم 1440 موقع...

يبحث الملايين من أبناء الشعب السعودي خاصة ممن ينتمون إلى أبناء الطبقة الوسطى عن موعد صرف المساعدة المقطوعة، والمسادة المقطوعة تُقدم من وزارة العمل والتنمية الإجتماعية التي أخذت على عاتقها مساعدة المواطنين الذين قد يتأذوا من إجراءات الإصلاح الإقتصادي الذي يُمهد لرؤية السعودية 2030م.

ويُمكنك الإستعلام عن كل ما يخص المساعدة المقطوعة من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية بصورة إلكترونية، ونوضح لكم خلال هذه المقالة من خلال موقعنا “عرب نيوز” رابط الاستعلام عن مقطوعة الضمان الإجتماعي، فتابعونا.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

نقدم لكل الاسر المستهدفة لهذه المساعدة المقطوعة طريقة الاستعلام عنها من خلال موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كالتالي:

شروط استحقاق المساعدة المقطوعة

هناك عدة شروط يجب أن تُطابق كل متقدم للإستفادة من مساعدة مقطوعة الضمان الاجتماعي وتُقدم هذه المساعدات فى الأساس كبرنامج دعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أجل مساعدة هذه الطبقات من الأسر على تحمل ظروف الحياة والعيش فى عيشة كريمة، ونوضح لكم شروط الإستفادة من المساعدات كالتالي:

أن يتجاوز عمر المتقدم 35 عام.

أن يمر عام بعد استحقاقه للمساعدة الماضية على الأقل.

أقصى مبلغ للساعدة المقطوعة 30 ألف ريال.

تُحدد قيمة المساعدة طبقاً للدخل الشهري.

وبهكذا نختم مقالنا آملين أن يكون قد حاز على إعجابكم، ولأي سؤال اكتب تعليق بالأسفل، وسوف نرد عليكم فى اسرع وقت