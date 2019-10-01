السعودية اليوم / مساعد وزير التعليم يقف على مشاريع تعليم المدينة المنورة



المدينة المنورة 02 صفر 1441 هـ الموافق 1 أكتوبر 2019 م واس

قام معالي مساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد اليوم بزيارة لإدارة تعليم منطقة المدينة المنورة اطلع فيها على أبرز المشاريع قيد الإنشاء والأخرى المتعثرة والجديدة ، كما ترأس اجتماع اللجنة المكلفة من معالي الوزير بمعالجة المشاريع المتعثرة ومعالجة احتياجات الإدارة في الخدمات .

رافق معاليه وكيل الوزارة للمباني عبدالرحمن الشايع ووكيل الوزارة للخدمات المشتركة سعيد الفروان، كما شارك في اللقاء مدير عام التعليم ومساعديه وإدارة المباني والإدارية والمالية .

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18:27ت م

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