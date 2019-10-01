السعودية اليوم / انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للطاقة المتجددة والمستدامة بليبيا



طرابلس 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي للطاقة المتجددة والمستدامة بمدرج جامعة النجم الساطع بليبيا اليوم، برعاية كل ٍّمن شركة سرت لإنتاج وتصنيع الغاز، وجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، وجامعة بنغازي الأهلية، وكلية التقنية النفطية.

ويركز المؤتمر على الطاقة المتجددة بأنواعها "طاقة الرياح وطاقة المياه والطاقة الشمسية" وتدور محاوره على موارد الطاقة المتجددة، الشبكة الذكية والشبكة الصغيرة، والتقنية، والبيئة، وتخزين الطاقة، والقوانين والتشريعات، والاقتصاد.

كما يقدم مجموعة من الورقات البحثية المختصة في مجال الطاقة المتجددة وتطوير المعدات التقنية الخاصة بذلك وعرض تفاصيل لأكثر من براءة اختراع معتمدة دوليًا لمشاركين في فعاليات المؤتمر.

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18:23ت م

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