السعودية اليوم / رئيس مجلس النواب اللبناني يستقبل موفداً رئاسياً بريطانياً



بيروت 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس

استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت اليوم، الموفد الرسمي لرئيس الوزراء البريطاني إلى لبنان للشؤون التجارية اللورد ريتشارد ريزبي.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية .

// انتهى //

18:23ت م

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