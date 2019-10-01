

جنيف 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس

أكد مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية فرانسيس جري أن الطلب المتزايد والقياسي على حقوق الملكية الفكرية، والذي تدفعه رياح التغيّرات التقنية السريعة، يثير تحديات متزايدة أمام إدارة الملكية الفكرية في الاقتصاد العالمي.

وأوضح خلال افتتاح الجمعية العامة الـ59 للمنظمة "الويبو" اليوم أنّ الأهمية المطلوبة للملكية الفكرية جلبت معها تحديات جديدة للملكية الفكرية وللمنظمة أيضًا، وأحد أهم هذه التحديات، التي تؤثّر في جميع مكاتب الملكية الفكرية الوطنية منها والإقليمية، وعلى "الويبو" كذلك، هو كيفية إدارة الطلب المتزايد على صكوك الملكية الفكرية بما يضمن إدارة الطلبات في أسرع وقت وأعلى جودة.

وشدد على الحاجة إلى أدوات جديدة لمساعدة مكاتب الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم على التعامل مع الزيادة الهائلة في حجم الطلبات، مشيرًا إلى أنّ المنظمة تقف في ريادة الطليعة في تطوير تطبيقات ذكاء اصطناعي جديدة ونشرها لهذا الغرض .

وأشار المدير العام إلى التحديات التي تطرحها التقنية الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي، أمام جوهر سياسة الملكية الفكرية. وقال: إنّ هذه التقنيات الحديثة تثير أسئلة جديدة حول سياسة الملكية الفكرية الحالية، وضرورة إدخال تعديلات على نظام الملكية الفكرية التقليدي بغية سدّ الفجوات الظاهرة وكي يظلّ نظام الملكية الفكرية خادماً كفؤاً لنظام الابتكار.

ورحّب جري بمحادثات بين الدول الأعضاء بشأن الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، قائلاً: إنّنا على أبواب مرحلة سنشهد فيها عملية لتحديد القضايا المهمة في مجال الملكية الفكرية في إطار موضوع تقنية الأغراض العامة الجديدة المعقّدة، والمتجسّدة في الذكاء الاصطناعي.

// انتهى //

18:22ت م

0219





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / افتتاح الجمعية العامة الـ59 للمنظمة "الويبو" العالمية للملكية الفكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.