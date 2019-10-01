السعودية اليوم / بلدية جدة التاريخية ترصد مخالفاتٍ على المحلات والبسطات العشوائية



جدة 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس

رصدت بلدية جدة التاريخية، 15 محلاً تجارياً مخالفاً ضمن حملاتها الرقابية على المنشآت الصحية، حيث بلغ عدد المحلات التي زارتها 22 محلاً، فيما بلغ عدد المنشآت التي أغلقت خلال الفترة ذاتها 3 محلات.

وكشف رئيس بلدية جدة التاريخية المهندس أيمن دمنهوري، عن قيام مراقبي البلدية بعدد من الحملات الميدانية بشقيها الرقابي والتنفيذي "الإشعار والإغلاق" بغرض التأكد من الالتزام بمعايير الصحة العامة والنظافة والوقوف على مدى التزام المنشآت بتطبيق الاشتراطات البلدية الخاصة لممارسة النشاط, مشيراً إلى أن الحملات استهدفت المحلات التجارية والبسطات العشوائية.

وأوضح دمنهوري أن الهدف من الحملات هو التأكد من الرخص وتوفر البطاقات الصحية للعاملين ونظافتهم الشخصية والتأكد من استيفاء المنشأة لجميع الاشتراطات الصحية, ومتابعة تاريخ وصلاحية انتهاء المنتجات لتلافي أي مخالفات قد تحصل، وتصحيح أوضاع المحلات المخالفة, لافتاً إلى أنه قد تم إشعار 12 محلاً مخالفاً وإغلاق ثلاثة أخرى, كما تم مصادرة 53 معسلاً غير صالح للاستخدام, فيما استوفت 7 محلات للشروط البلدية.

وأضاف المهندس دمنهوري أنه تم رصد وإزالة 18 بسطة عشوائية خلال الحملة في الساحات الرئيسية بمنطقة البلد, مؤكداً استمرار الجهود لمكافحة جميع أنواع المخالفات واتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه المخالفين.

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18:11ت م

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