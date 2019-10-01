السعودية اليوم / تعليم مكة المكرمة يختتم برنامج "تمكين القيادات المدرسية الثالث"



مكة المكرمة 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في قسم القيادة المدرسية اليوم, برنامج‫ "تمكين القيادات المدرسية الثالث" الذي يستهدف 452 قائداً مدرسياً في مدارس مكة بمراحلها الثلاث, بحضور مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة للشؤون التعليمية الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني ومساعد مدير إدارة الإشراف ومديري مكاتب التعليم وعدد من المشرفين التربويين وقادة المدارس المستهدفة, وذلك بمقر الإدارة في العاصمة المقدسة.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي على قادة المدارس أن ينصرفوا عن الأعمال الإدارية الهامشية والورقية والسجلات وتسخير كل الطاقات والجهود في متابعة الطلاب والمعلمين في فصولهم ومتابعة ما يقدمونه لأبنائهم الطلاب ومتابعة الأنشطة التعليمية الملحقة بالمقررات الدراسية لدى الطلاب والنهوض بالعمل التربوي والتعليمي والتأكيد عليه وتغيير أنماط التقويم السلبية التي انتشرت في مدارسنا.

وثمن المدير العام لقادة المدارس جهودهم التي يبذلونها في الميدان التربوي, مضيفاً أن الجميع يعي ويدرك تماماً الدور الحيوي والكبير الذي يقوم به قادة المدارس وحجم التحديات التي يواجهها القائد التربوي في المدرسة.

ولفت الانتباه إلى أن نتائج القياس ومؤشراتها السلبية نتيجة للممارسات الخاطئة داخل الميدان التعليمي, داعياً قادة المداس للعودة لأداء الاختبارات التي كانت تُنفذ في المدارس سابقاً لتنمي مهارات الطلاب وتعزز فرص النجاح وتجود نواتج التعلم.

وتطرق إلى أهمية الأمن والسلامة في المدارس, مؤكداً أن سلامة الطلاب هي هاجس لنا جميعاً فيجب علينا أن نطبق كل الفرضيات التي تجدولها إدارة الأمن والسلامة.

وفِي ختام البرنامج استمع الجميع لمداخلات قائدي المدارس وتناول ما قد يطرأ من معوقات لأداء العمل والسعي في حلها لجعل المدارس بيئات جاذبة وآمنة ومهيأة.

يذكر أن برنامج "تمكين القيادات الثالث" من تنظيم قسم القيادة المدرسية بإدارة الإشراف التربوي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الذي جاء على يومين.

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17:44ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.