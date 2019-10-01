السعودية اليوم / 215 مصابًا بالكوليرا في السودان



جنيف 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات الإصابة بالكوليرا في السودان بلغت 215 حالة مؤكدة، وأن عدد الوَفَيَات بلغ 8 حالات، وذلك منذ تفشي الكوليرا في ولاية النيل الأزرق في 8 سبتمبر, وتعمل المنظمة مع السلطات المحلية في الاستجابة والسيطرة على الوباء في الولايات المعرضة للخطر، وهي الخرطوم والنيل الأبيض وكسلا والقضارف والجزيرة وسنار.

وأنشأت المنظمة ثلاثة مراكز لعلاج الكوليرا في ولاية النيل الأزرق، وستة مراكز عزل في سنار، وأوفدت الخبراء وفرق الاستجابة السريعة لمساعدة الحكومة السودانية في السيطرة على الفيروس والحد من انتشاره، ومراقبة جودة المياه ونشر إجراءات الوقاية من العدوى ومكافحتها وستدعم بالاشتراك مع منظمة اليونيسيف حملة تطعيم عن طريق الفم تبدأ في منتصف أكتوبر الجاري، تستهدف 1،6 ملايين شخص في ولايتي النيل الأزرق وسنار التي وقعت فيها حالات الإصابة.

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17:32ت م

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