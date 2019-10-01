شكرا لقرائتكم فيديو.. كلمات مؤثرة من الشيخ الشثري بعد دفن اللواء الفغم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-01 فيديو.. كلمات مؤثرة من الشيخ الشثري بعد دفن اللواء الفغم متابعات الخليج 365 -الرياض Advertisements في كلمات مؤثرة، عبّر عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد الشثري عن خالص تعازيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وفاة الحارس الشخصي للملك اللواء عبدالعزيز الفغم. وفي مقطع فيديو مؤثر دعا الشيخ الشثري للفقيد بالرحمة والمغفرة سائلًا الله لأسرته الصبر والسلوان.







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