صور.. أمطار العصر تنعش محافظة البرك

محمد الغبيشي - البرك

هطلت بعد عصر اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة البرك ومراكزها شملت مركز ذهبان، ومركز عمق، ومركز المرصد، ومركز الفيض، وعددًا من قرى شرق المحافظة البرك.

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هذا وفضل عدد كبير من سكان المحافظة والمراكز التابعة الخروج والاستمتاع بالأجواء الرائعة.

من جهة أخرى حذرت المديرية العامة للدفاع المدني بضرورة توخي الحذر والابتعاد عن مجاري ومصاب الأودية.