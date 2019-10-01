- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم صور.. أمطار العصر تنعش محافظة البرك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صور.. أمطار العصر تنعش محافظة البرك
محمد الغبيشي - البرك
هطلت بعد عصر اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة البرك ومراكزها شملت مركز ذهبان، ومركز عمق، ومركز المرصد، ومركز الفيض، وعددًا من قرى شرق المحافظة البرك.
هذا وفضل عدد كبير من سكان المحافظة والمراكز التابعة الخروج والاستمتاع بالأجواء الرائعة.
من جهة أخرى حذرت المديرية العامة للدفاع المدني بضرورة توخي الحذر والابتعاد عن مجاري ومصاب الأودية.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. أمطار العصر تنعش محافظة البرك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.