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مستفيدو الإسكان التنموي يتسلمون مفاتيح وحداتهم في نجران
متابعات الخليج 365 - واس
سلّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بقاعة المناسبات بديوان الإمارة، اليوم، مستفيدي الإسكان التنموي مفاتيح الوحدات السكنية، بعد استحقاقهم من قبل وزارة الإسكان، وذلك بحضور مدير فرع الوزارة بالمنطقة، مانع بن محمد الصقور.
وأعرب سموه عن سعادته بتسلم الدفعة الجديدة من المستفيدين وحداتهم السكنية، داعيا الله أن يملأها بالبركة والسعادة.
يذكر أن الإسكان التنموي أحد مبادرات وزارة الاسكان، الهادفة لتلبية احتياج بعض الأسر من المساكن وتمكيـنهم من تملـك المسكن المناسب والانتفــاع به وفق احتياجاتهـم، حيث يوفر الوحدات السكنية عبر الشراء من الوحدات المعروضة بالسوق أو من خلال التشييد والبناء أو من خلال الوحدات السكنية للوزارة والمتوفرة في مناطق المملكة.
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