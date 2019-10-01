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2019-10-01 أمير الرياض يعزي ذوي اللواء عبدالعزيز الفغم متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, العزاء والمواساة في وفاة اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم -رحمه الله- خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمقر العزاء بالرياض.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

فيما أعربت أسرة الفقيد عن شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.







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