- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم منسوبو السعودية للكهرباء يتبرعون بـ 864 ألف ريال لـجمعية خيركم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
منسوبو السعودية للكهرباء يتبرعون بـ 864 ألف ريال لـجمعية خيركم
ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية لدى الشركة
متابعات الخليج 365 - الرياض
تبرع منسوبو الشركة السعودية للكهرباء، بما يزيد عن 864 ألف ريال لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بجدة “خيركم”، ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها الشركة، وبمساهمة الموظفين والموظفات، من خلال رغبتهم في الاستقطاع من رواتبهم شهريًا لحسابات الجمعيات الخيرية والمتخصصة.
وبلغ إجمالي ما تبرع به منسوبو “السعودية للكهرباء”، ما يزيد عن 3.7 ملايين ريال للجمعيات الخيرية في المملكة، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، بزيادة 17 في المئة عن تبرعاتهم في الفترة المماثلة من العام الماضي، التي تجاوزت 3.1 ملايين ريال.
ويأتي برنامج تبرع الموظفين للجمعيات الخيرية، ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية العديدة التي تنفذها “السعودية للكهرباء”، إذ يتيح هذا البرنامج لهم فرصة المشاركة الاجتماعية باستقطاع جزء من رواتبهم؛ لدعم الجمعيات الخيرية والمجتمعية، ومساعدتها على أداء دورها وتنفيذ مشاريعها وبرامجها.
ومكنت السعودية للكهرباء الموظفين الراغبين بالتبرع، من الاطلاع على أنشطة تلك الجمعيات وبرامجها وأهدافها على الموقع الداخلي للشركة، ومن ثم يمكنهم اختيار استقطاع جزء من راتبه آليًا عبر نظام الرواتب الإلكتروني.
وتشمل الجهات المستفيدة، جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، والتوعية الصحية، ورعاية الأيتام، وحفظ النعمة، والتنمية النسائية، ومكاتب الدعوة والإرشاد، وغيرها من الجمعيات العاملة في مثل هذه المجالات المجتمعية المهمة.
وجاءت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بجدة ” خيركم”، في مقدمة الجمعيات التي استفادت من هذه التبرعات، وتلتها جمعية زمزم الصحية والتطوعية بجدة في المركز الثاني، بينما حلت جمعية رعاية الأيتام بعسير في المركز الثالث.
كانت هذه تفاصيل خبر منسوبو السعودية للكهرباء يتبرعون بـ 864 ألف ريال لـجمعية خيركم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.