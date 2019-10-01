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قياس يكشف موعد اختبار كفايات المعلمين والمعلمات
للمتقدمين الجدد أو غير المجتازين
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف مركز قياس عن استمرار عملية التسجيل في اختبار كفايات المعلمين والمعلمات للمتقدمين الجدد أو غير المجتازين لافتًا إلى أنه سيتم فتح الاختبار للجميع في 8-10-2019م.
يُعد اجتياز اختبار كفايات المعلمين أحد المتطلبات الهامة للحصول على رخصة معلم ممارس طبقًا للائحة الوظائف التعليمية الجديدة.
هدف اختبار كفايات المعلمين
ويقيس اختبار كفايات المعلمين مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توفرها في المتقدمين لمهنة التدريس، بما تشمل عليه من معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة.
وتستخدم نتائج الاختبار لأغراض عدة؛ منها استخدامها في عمليات الانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قبل الجهات المختصة بوزارة التعليم.
أقسام اختبار كفايات المعلمين
ينقسم اختبار كفايات المعلمين إلى قسمين، اختبار عام واختبار تخصص، وكل واحد منهما يتكون من (75) سؤالًا، عدا تخصصي الرياضيات والفيزياء فيتكون كل منهما من (60) سؤالًا.
ويمكن التسجيل في اختبار قياس كفايات المعلمين للرجال اليوم للعام 1441-2019 من الرابط: (هنا).
وأوضح قياس في وقت سابق أنه سيتم تطبيق اختبار المعلمين التخصصي للتخصصات (العلوم، الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، التوحد، المكتبات، تدريبات سلوكية ومعلمي الموهوبين) على الحاسب الآلي، مشير إلى أنه يمكن التسجيل من خلال شاشة “الاختبارات المتاحة للتسجيل” بعد تسجيل الدخول على ملف المتقدم.
ونوه قياس إلى أن هذه الاختبارات خاصة بالمتقدمين الجدد على الوظائف التعليمية، وليست لمن هم على رأس العمل، أما اختبار رخصة المعلم فسيفتح التسجيل بتاريخ 2019/12/30 وسيعقد الاختبار في الفترة 21-2020/3/28.
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