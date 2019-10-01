أمير نجران يسلم مستفيدي الإسكان التنموي مفاتيح وحداتهم السكنية

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

سلّم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بقاعة المناسبات بديوان الإمارة، اليوم، مستفيدي الإسكان التنموي مفاتيح الوحدات السكنية، بعد استحقاقهم من قبل وزارة الإسكان، بحضور مدير فرع الوزارة بالمنطقة، مانع بن محمد الصقور.

وأعرب عن سعادته بتسلم الدفعة الجديدة من المستفيدين وحداتهم السكنية، داعيا الله أن يملأها بالبركة والسعادة.

يذكر أن الإسكان التنموي أحد مبادرات وزارة الاسكان، الهادفة لتلبية احتياج بعض الأسر من المساكن وتمكيـنهم من تملـك المسكن المناسب والانتفــاع به وفق احتياجاتهـم، حيث يوفر الوحدات السكنية عبر الشراء من الوحدات المعروضة بالسوق أو من خلال التشييد والبناء أو من خلال الوحدات السكنية للوزارة والمتوفرة في مناطق المملكة.

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ومن ناحية أخرى، رعى أمير منطقة نجران في قاعة المناسبات بديوان الإمارة، اليوم، توقيع تسع مذكرات تفاهم بين وزارة الإسكان والمؤسسات الخيرية لدعم مشاريع الإسكان التنموي بالمنطقة ومحافظاتها.

وثمّن مبادرة الجهات الخيرية في دعم المشاريع الخدمية والاجتماعية، مشيدًا بما تقدمه وزارة الإسكان من برامج ومبادرات لتحقيق تطلعات القيادة في تأمين السكن للمستحقين.

وقع مذكرات التفاهم من طرف وزارة الإسكان، مدير فرع الوزارة بالمنطقة مانع بن محمد الصقور، فيما مثلت الأطراف الأخرى الجمعيات الخيرية وجمعيات البر ورعاية الأيتام في نجران، شرورة، يدمه، ثار، حبونا، وبدر الجنوب، فيما تقدم جمعية البر في تصلال خدماتها بمحافظة خباش.