“البيئة” تشكل لجنة للوقوف على أضرار قوارب الصيادين في مرسى الرايس

جدة - عمرو شويل جدة - عبدالله العازمي - الخليج 365:

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنها قامت بتكليف لجنة من الشؤون الهندسية للوقوف على الأضرار التي لحقت بقوارب الصيادين في مرسى الرايس بمحافظة بدر على ساحل البحر الأحمر بسبب الرياح، وتصليح الخلل الحاصل واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث أي أضرار أخرى مستقبلاً.

وبيَّنت “البيئة” أنها وجهت الجمعية التعاونية للصيادين بينبع، بالتوقف عن أخذ الرسوم من القوارب لأنها غير نظامية، منوهةً بأن الجمعية أخذت رسوماً من أصحاب قوارب النزهة فقط دون قوارب الصيادين، وذلك مقابل خدمة توصيل الماء للمرفأ يومياً وعمل خدمات التصاريح لنزولهم في المرسى في أي وقت.

وأشارت إلى أنها كانت كلفت الجمعية سابقاً بتشغيل المرسى بشكل تجريبي تمهيداً لطرحه للاستثمار مستقبلاً.