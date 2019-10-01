هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة

جدة - عمرو شويل مكة- الخليج 365

شهدت منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة على عدد من المحافظات منها أضم، الجموم، الطائف، العاصمة المقدسة، العرضيات، القنفذة، الكامل، ميسان.

وارتوت على إثرها الأرض، واحتفى رواد مواقع التواصل بالأمطار، داعين الله عز وجل أن يجعلها سقيا خير وبركة ويعم بنفعها أرجاء البلاد.