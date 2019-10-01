الان تتابع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مكة- الخليج 365
شهدت منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة على عدد من المحافظات منها أضم، الجموم، الطائف، العاصمة المقدسة، العرضيات، القنفذة، الكامل، ميسان.
وارتوت على إثرها الأرض، واحتفى رواد مواقع التواصل بالأمطار، داعين الله عز وجل أن يجعلها سقيا خير وبركة ويعم بنفعها أرجاء البلاد.
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