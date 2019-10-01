صدرت نتائج الأهلية للدورة 23 عن (شهر أكتوبر 2019) – رابط التحقق…

أعلن برنامج حساب المواطن على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن نتائج الأهلية للدفعة 23 عن استحقاق شهر أكتوبر، كما وضح الموقع الرابط الرسمي للتحقق عن الأهلية وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم الإعلان عن الدفعة السابقة 22 من استحقاق الدعم في 10 سبتمبر الماضي عبر برنامج حساب المواطن لمستفيدي الدعم.

وتبين من خلال البرنامج أنه تم دفع مبلغ 2.6 مليار ريال للمستحقين، وبلغ عددهم 12.5 مليون مستفيد من الدعم، وذلك عن مستفيدي الدعم لشهر سبتمبر الماضي، وسجلت الإحصائية أن هناك أكثر من 80% من الأسر والأفراد، بينما تم صرف أكثر من 10 ملايين ريال تعويض عن الدفعات السابقة.

رابط التحقق عن الأهلية لشهر أكتوبر

وللتحقق من الأهلية يجب عليك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: http://ca.gov.sa Advertisements

مواعيد صرف الدفعة 23 من حساب المواطن

وتبين موعد صرف الدفعة الجديدة من الأهلية لرقم 23 من حساب المواطن في يوم 10 أكتوبر 2019 الجاري الموافق يوم الخميس، كما يحدث كل شهر، ومن الجدير بالذكر أن الدفعة يتم صرفها في يوم من كل شهر ميلادي ما عدا أيام الإجازات والعطلة الرسمية.

حقيقة زيادة قيمة الدعم عبر حساب المواطن

ومن خلال الصفحة الرسمية لـ حساب المواطن تم الرد على الكثير من أسئلة المواطنين بخصوص زيادة قيمة الدعم، وقد صرحت الصفحة الرسمية عن أن لا صحة لهذا الخبر على الإطلاق وفي حالة اعتماد هذا القرار سوف يتم بالإعلان عنه على الفور، أما عن الأنباء المتداولة حول التوقف عن صرف الدفعات نهاية العام الهجري فليست صحيحة بالمرة.

شروط الحصول على نتائج الأهلية