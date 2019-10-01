بدء القبول بـ «911» للعنصر النسائي برتبتي «جندي أول وجندي»

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جدة - خالد شويل - واس (الرياض) أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) للعنصر النسائي برتبتي (جندي أول، وجندي) للتعيين عليها في مدينة الرياض. وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيكون عبر بوابة (أبشر - التوظيف) خلال الفترة من يوم (الأحد) الساعة العاشرة صباحاً الموافق 23 / 1 / 1441هـ وحتى يوم (الأربعاء) الساعة العاشرة صباحاً الموافق 26 / 1 / 1441هـ على الرابط التالي" www.jobs.sa

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911) للعنصر النسائي برتبتي (جندي أول، وجندي) للتعيين عليها في مدينة الرياض. وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيكون عبر بوابة (أبشر - التوظيف) خلال الفترة من يوم (الأحد) الساعة العاشرة صباحاً الموافق 23 / 1 / 1441هـ وحتى يوم (الأربعاء) الساعة العاشرة صباحاً الموافق 26 / 1 / 1441هـ على الرابط التالي" www.jobs.sa

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