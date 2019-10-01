شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على هذه المناطق.. و«الأرصاد» و«المدني» تحذران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الثلاثاء)، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها، في حين يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على جنوب غربي وغرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تتحول بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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كما أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم (الثلاثاء)، تضمن أتربة مثارة وأمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنيا في مدى الرؤية الأفقية. وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً، وتستمر حتى التاسعة مساءً، وتشمل المدينة المنورة، ومحافظات العيص والمهد، وبدر، وخيبر. وكذلك أمطار متوسطة إلى غزيرة تشهدها منطقة الباحة مصحوبة برياح نشطة سطحية على منطقة تشمل مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، العقيق، المخواة، المندق، بلجرشي، غامد الزناد والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

هذا وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وجريان السيول، تشمل مدينة جازان و محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، و الداير، والدرب، والطوال، والعارضة، وصامطة، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

ومن جهتها دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.