السعودية | وفاة طالب في مدرسة بجدة.. والتعليم توضح التفاصيل

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جدة - بواسطة طلال الحمود - توفي طالب بالمرحلة المتوسطة الثلاثاء، بمدرسة أبو ذر الغفاري المتوسطة بحي "قويزة" في جدة، بعد تدافعه مع زميله بنفس المرحلة.
وأصدرت الإدارة العامة للتعليم في جدة بيانا نعت فيه الطالب، موضحة أن الوفاة نجمت عن تدافعه مع زميله صباح اليوم ٢/ ٢/ ١٤٤١هـ في مدرسة أبي ذر الغفاري المتوسطة بشرق جدة.
وقال مساعد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بجدة الدكتور أحمد المالكي إن الطالبين يدرسان في الصف الأول المتوسط، ووقع بينهما تدافع، نتج عنه سقوط الطالب، وتم نقله بواسطة الهلال الأحمر السعودي إلى المستشفى وتوفي في الطريق.
وأضاف أنه في الوقت الذي تشاطر فيه الإدارة العامة للتعليم بجدة أسرة الطالب الفقيد هذا المصاب، فإنها تؤكد حرصها على تقصي الحقائق ومعرفة تفاصيل أسباب الوفاة كافة، حيث وجه مدير عام التعليم بجدة تشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأعربت إدارة تعليم جدة في بيانها عن أحرّ تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد، وأسرة المدرسة من الهيئة التعليمية والإدارية وزملائه الطلاب.
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