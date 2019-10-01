السعودية | "سلمان ومحمد " أكثر أسماء المواليد تسجيلاً بالسعودية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت الأحوال المدنية في السعودية عن أكثر أسماء المواليد تسجيلاً خلال عام 1440 هجرية، وتصدر قائمة أسماء الذكور كل من: سلمان ومحمد وعبدالله وعبدالعزيز.
كما حضرت في القائمة مجموعة أخرى من الأسماء المتداولة على نطاق واسع بين السعوديين مثل: فهد، علي، خالد، عبدالرحمن، فيصل وسعود، ولم تحمل قائمة الذكور أسماء ليست دارجة في الوقت الحالي.
في حين تعتبر قائمة الإناث أكثر تجديداً، وتصدرت هذا العام أسماء منها: حور وكيان وترف وملك.
كما برزت أسماء في نفس القائمة مثل : ورد وغنى وسحاب وجود، في حين يتكرر الاسمان نورة وسارة في القوائم منذ أعوام.
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