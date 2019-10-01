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ازدانت أجواء محافظة العيدابي، بعد أمطار غزيرة شهدتها، عصر الثلاثاء.
وتعدّ العيدابي من الوجهات السياحية في منطقة جازان، وبها العديد من الجبال والأودية، والشلالات والمواقع السياحية؛ كجبل مصيدة وصماد، ووادي قصي وعيبان والغاوية، كما يوجد بها أماكن أثرية وتاريخية؛ كقرية الكتيفة الأثرية المطلة على وادي الحشوة.
وتعتبر من المحافظات الجبلية ذات الطبيعة البكر، والأجواء الرائعة، ويقصدها الزوار، خصوصًا في فصل الشتاء؛ لاعتدال جوها، فيما تحتضن كلَّ عام مهرجان العسل، الذي يعد من أهم المهرجانات في المنطقة.
وتخلّل هطول الأمطار الغزيرة انقطاعٌ وتذبذب في التيار الكهربائي، وضعف شبكات الاتصال والإنترنت.
01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441 05:44 PM
تتميَّز مواقع سياحية وأثرية وتنظيم مهرجان العسلبالصور.. "العيدابي" تزدان بعد أمطار غزيرة عصر اليوم
ازدانت أجواء محافظة العيدابي، بعد أمطار غزيرة شهدتها، عصر الثلاثاء.
وتعدّ العيدابي من الوجهات السياحية في منطقة جازان، وبها العديد من الجبال والأودية، والشلالات والمواقع السياحية؛ كجبل مصيدة وصماد، ووادي قصي وعيبان والغاوية، كما يوجد بها أماكن أثرية وتاريخية؛ كقرية الكتيفة الأثرية المطلة على وادي الحشوة.
وتعتبر من المحافظات الجبلية ذات الطبيعة البكر، والأجواء الرائعة، ويقصدها الزوار، خصوصًا في فصل الشتاء؛ لاعتدال جوها، فيما تحتضن كلَّ عام مهرجان العسل، الذي يعد من أهم المهرجانات في المنطقة.
وتخلّل هطول الأمطار الغزيرة انقطاعٌ وتذبذب في التيار الكهربائي، وضعف شبكات الاتصال والإنترنت.
، بالصور.. "العيدابي" تزدان بعد أمطار غزيرة عصر اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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