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تفقد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، اليوم، مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض للاطلاع عن قرب على الخدمات التي يقدمها للمرضى والمراجعين، وكان برفقته عدد من المسؤولين بصحة الرياض.
وتجول الدكتور "التويجري" على مرافق المجمع وزار الأجنحة التنويمية، والتقى النزلاء والمراجعين، واستمع إلى بعض المعوقات التي تواجه تقديم أفضل الخدمات، مؤكداً السعي مع الجهات ذات العلاقة لوضع حلول عاجلة لها، كما استعرض خطة تطوير الخدمة النفسية بالمنطقة.
وخلال الزيارة اطلع "التويجري" على خطة المجمع التوسعية التي تهدف إلى زيادة استيعاب المرضى والتي بدأ بعضها خلال العام الماضي، حيث قدم المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني تفصيلاً عن الأعمال والبرامج، واستعرض الإحصاءات التي تؤكد الزيادة المضطردة في أعداد المستفيدين خلال 10 سنوات الماضية، إضافة إلى جهوده في تكثيف برامجه الوقائية والتوسع في البرامج التأهيلية.
وأكد الدكتور "القحطاني" سعي المجمع إلى تدشين عدد من التحسينات وافتتاح أجنحة تنويمية جديدة، ومنها جناح لتنويم الأطفال الذين يعانون من اضطرابات نفسية، حيث سيكون المجمع أول مستشفى في المملكة يتيح خدمة التنويم لهذه الفئة العمرية من المرضى.
01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441 05:02 PM
أعلن العمل على إنشاء أول خدمة تنويمية للأطفال المضطربين نفسياً"التويجري" يتفقد مجمع الأمل بالرياض ويستعرض خطة تطوير خدماته
تفقد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، اليوم، مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض للاطلاع عن قرب على الخدمات التي يقدمها للمرضى والمراجعين، وكان برفقته عدد من المسؤولين بصحة الرياض.
وتجول الدكتور "التويجري" على مرافق المجمع وزار الأجنحة التنويمية، والتقى النزلاء والمراجعين، واستمع إلى بعض المعوقات التي تواجه تقديم أفضل الخدمات، مؤكداً السعي مع الجهات ذات العلاقة لوضع حلول عاجلة لها، كما استعرض خطة تطوير الخدمة النفسية بالمنطقة.
وخلال الزيارة اطلع "التويجري" على خطة المجمع التوسعية التي تهدف إلى زيادة استيعاب المرضى والتي بدأ بعضها خلال العام الماضي، حيث قدم المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني تفصيلاً عن الأعمال والبرامج، واستعرض الإحصاءات التي تؤكد الزيادة المضطردة في أعداد المستفيدين خلال 10 سنوات الماضية، إضافة إلى جهوده في تكثيف برامجه الوقائية والتوسع في البرامج التأهيلية.
وأكد الدكتور "القحطاني" سعي المجمع إلى تدشين عدد من التحسينات وافتتاح أجنحة تنويمية جديدة، ومنها جناح لتنويم الأطفال الذين يعانون من اضطرابات نفسية، حيث سيكون المجمع أول مستشفى في المملكة يتيح خدمة التنويم لهذه الفئة العمرية من المرضى.
، "التويجري" يتفقد مجمع الأمل بالرياض ويستعرض خطة تطوير خدماته ،
المصدر : الخليج 365
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