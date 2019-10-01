اخبار السعوديه

إلزام المضيف بدفع الغرامات المالية المفروضة على المعتمر في حال عجزه عن دفعها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أصدر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف قراراً، باعتماد اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأفراد “مضيف”، مع إضافة فقرة للمادة السابعة منها تنص على إلزام المضيف بدفع الغرامات المالية المترتبة على المستضاف في حال عجزه عن دفعها.

وكلف الوزير مركز المعلومات الوطني باستكمال الإجراءات التقنية والأمنية الواردة باللائحة، وربط المسار الإلكتروني للعمرة بنظام “أبشر”، وتحقيق التكامل التقني مع كافة الجهات المعنية.
وكان مجلس الوزارء قد وافق على اعتماد اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأفراد “مضيف”، التي تتكون من سبع مواد.
يذكر أن وزارة الحج والعمرة واقفت مؤخراً على مشروع “عمرة المضيف”، الذي يتيح للمواطنين والمقيمين استضافة معتمرين من خارج المملكة وفق عدد من الضوابط والشروط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إلزام المضيف بدفع الغرامات المالية المفروضة على المعتمر في حال عجزه عن دفعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا