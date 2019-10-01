إصابة معلمتين إثر اصطدام مركبة بعمود إنارة بالخرج

أصيبت معلمتان من منسوبات مدرسة ابتدائية بالخرج صباح أمس الإثنين؛ إثر حـادث مروري، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وذكرت مصادر أنه في الساعة السادسة من صباح أمس، حاول سائق مركبة من نوع “فان” السيطرة على مركبته بعد انحرافها عن الطريق بسبب تجمع مياه، إلا أنها اصطدمت بعمود إنارة، ما أدى إلى إصابة المعلمتين، بحسب صحيفة “الوطن”.

من جانبه، أوضح مدير تعليم الخرج، خالد العتيبي، أن مستشارة مدير التعليم زارت المعلمتين في مستشفى الملك خالد بالخرج؛ لمتابعة حالتهما الصحية بعد تعرّضهما للحـادث.