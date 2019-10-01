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الرياض - رنا هويدي - عــــاجل .. بعد ايام من وفاته .. اللواء الفغم يصدم السعوديين ويظهر قبل قليل في جدة (صور)

عرضت مدينة جدة صورة اللواء عبدالعزيز الفغم في أكبر شاشة تلفزيونية في طريق الملك عبدالعزيز، وكتبت عليها عبارة "إنا لله وإنا إليه راجعون" وذلك تقديراً لجهوده وتفانيه في خدمة ملوك وطنه. عــــــاجل : إسرائيل تفجر مفاجأة: هذه حقيقة تصفية اثنين من كبار الحرس الملكي .. شاهد (صورة) عــــاجل .. بعد ايام من وفاته .. اللواء الفغم يصدم السعوديين ويظهر قبل قليل في جدة (صور) Advertisements ظهور مفاجئ لـ سعود القحطاني بعد اغتيال عبدالعزيزالفغم وابن سلمان يصدر توجيهات سريعة وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة مبدين إعجابهم بهذه البادرة تجاه أحد أبناء الوطن الأوفياء. ما لم تتوقف وسائل التواصل الاجتماعي عن ذكر مناقبه والدعاء له. وحل نبأ استشهاد الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين اللواء عبد العزيز الفغم، فجر الأحد، فاجعة على السعوديين ليضجوا بعبارات الحزن والتعازي، ناشرين عبر حساباتهم في منصات التواصل الاجتماعي، عبارات التأبين والرثاء نثراً وشعراً، متناقلين صور حارس الملوك الذي رثاه السعوديون من مختلف الأوساط، وتصدر في عدد من دول الخليج والدول العربية بل تصدر هاشتاج #عبدالعزيز_الفغم الترند العالمي.

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