

نجران 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس

رعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في قاعة المناسبات بديوان الإمارة اليوم، توقيع تسع مذكرات تفاهم بين وزارة الإسكان والمؤسسات الخيرية لدعم مشاريع الإسكان التنموي بالمنطقة ومحافظاتها.

وثمّن سموه مبادرة الجهات الخيرية في دعم المشاريع الخدمية والاجتماعية، مشيدًا بما تقدمه وزارة الإسكان من برامج ومبادرات لتحقيق تطلعات القيادة في تأمين السكن للمستحقين.

وقع مذكرات التفاهم من طرف وزارة الإسكان مدير فرع الوزارة بالمنطقة مانع بن محمد الصقور، فيما مثلت الأطراف الأخرى الجمعيات الخيرية وجمعيات البر ورعاية الأيتام في نجران، شرورة، يدمه، ثار، حبونا، وبدر الجنوب، فيما تقدم جمعية البر في تصلال خدماتها بمحافظة خباش.

// انتهى //

16:22ت م

0180





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير نجران يرعى توقيع تسع مذكرات تفاهم لدعم الإسكان التنموي بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.