السعودية اليوم / سمو الأمير بدر بن سلطان يستقبل المدير العام التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة



مكة المكرمة 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة, المدير العام التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة الدكتور عبدالله غباشي.

واستمع سمو الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن خطة المدينة لاستراتيجية المحدثة للخمس سنوات المقبلة والمرتبطة بمحاور رؤية المملكة 2030 والهادفة لتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية وتعزيز الوقاية من المخاطر الصحية وتسهيل الحصول على الخدمات الطبية.

واطلع سموه على محاور استراتيجية المدينة الطبية وهي التميز في تقديم الخدمات الصحية عالية القيمة وصناعة الميزة التنافسية والتفوق الرقمي وتعزيز العلاقة مع المستفيدين والمعنيين، والاستفادة المثلى من الخدمات وبناء وتعزيز بيئة تميّز التشغيل في العمل والتعلم والابتكار والأبحاث.

واستعرض نائب أمير منطقة مكة المكرمة مؤشرات الأداء الاستراتيجية للمدينة الطبية والتوجهات المستقبلية في ضوء نتائج هذه المؤشرات.

// انتهى //

16:17ت م

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