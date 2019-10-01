السعودية اليوم / سفير المملكة لدى مالي يلتقي مسؤول الأمن الغذائي



باماكو 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مالي، خالد بن مبروك الخالد، في مكتبه بمقر السفارة بالعاصمة المالية باماكو، مفوض الأمن الغذائي المالي، كاسم دينون.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين المملكة ومالي، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

// انتهى //

15:53ت م

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