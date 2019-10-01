كيف أصبح أردوغان.. زعيم التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أردوغان زعيم داعش والتنظيمات الجهادية في سوريا والعراق، لم يكن ذلك اتهاما جديدا يضاف لرصيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتخم باتهامات دعم الإرهاب حول العالم، لكنه تقرير نشرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية يكشف عن دعم النظام التركي لتنظيم داعش الإرهابي والجماعات الجهادية الأخرى.



الصحيفة الأمريكية تؤكد أن المخابرات التركية تقدم مساعدات مالية وموارد لداعش بأوامر مباشرة من أردوغان، فضلا عن تجاهل تركيا تدفق عناصر داعش إلى سوريا والعراق عبر أراضيها.