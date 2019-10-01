2019-10-01

فاجعة الرياض تتكرر.. وفاة طفل إثر تدافع مع زميله في المدرسة بجدة

متابعات الخليج 365 - جدة

بعد أيام من وفاة طفل على يد زميله في إحدى مدارس الرياض الابتدائية، أعلنت إدارة تعليم جدة وفاة طفل في متوسطة أبي ذر الغفاري إثر تدافع مع زميله في نفس الفصل.

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وقالت إدارة تعليم جدة في بيان لها: تنعى الإدارة العامة للتعليم بجدة وفاة طالب إثر تدافع مع زميله صباح اليوم الثلاثاء ٢/ ٢/ ١٤٤١هـ في مدرسة أبي ذر الغفاري المتوسطة بشرق جدة.

وقال مساعد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بجدة الدكتور أحمد ردة المالكي إن الطالبين يدرسان في الصف الأول المتوسط، ووقع بينهما تدافع؛ نتج عنه سقوط الطالب، وتم نقله بواسطة الهلال الأحمر السعودي إلى المستشفى وتوفي في الطريق، رحمه الله.

وأضاف أنه في الوقت الذي تشاطر فيه الإدارة العامة للتعليم بجدة أسرة الطالب الفقيد هذا المصاب؛ فإنها تؤكد حرصها على تقصي الحقائق ومعرفة تفاصيل أسباب الوفاة كافة، حيث وجه مدير عام التعليم بجدة تشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأعربت إدارة التعليم بجدة عن أحرّ تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد، وأسرة المدرسة من الهيئة التعليمية والإدارية وزملائه الطلاب، سائلين المولى، عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.







