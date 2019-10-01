خبير مناخي : سحب أشد قوة وكثافة اليوم.. ودعم رطوبي مميز من هيكا

2019-10-01

متابعات الخليج 365 -الرياض

أكد الخبير المناخي الباحث، زياد الجهني، أن السحب اليوم سوف تكون أشد قوة وأكثر غزارة من الأيام الماضية على عدد من مناطق المملكة خاصة مكة والباحة وعسير وجازان.

وتوقع الجهني أن ترتفع نسبة الرطوبة بفعل الحالة الماطرة هيكا خلال هذه الفترة.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة مثيرة للأتربة، ومصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وانعدام للرؤية الأفقية، كما تؤدي إلى جريان السيول في الأودية والشعاب، وذلك على عدد من محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة تشمل أضم، والجموم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، وميسان.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني الرؤية على بعض مدن ومحافظات منطقة عسير وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.