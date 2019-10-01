- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم شاهد.. سيول قوية وأمطار غزيرة شرق مكة الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
شاهد.. سيول قوية وأمطار غزيرة شرق مكة الآن
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
وثق مواطنون بالفيديو الأمطار الغزيرة التي هطلت على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.
ونشر حساب بروق الوسطى عبر تويتر مقطع فيديو يوثق جريان السيول شرق مكة بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات نبّهت اليوم من رياح سطحية نشطة، وسُحب رعدية، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة.
وشمل التنبيه محافظات جدة، وخليص، ورابغ، وبحرة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. سيول قوية وأمطار غزيرة شرق مكة الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.