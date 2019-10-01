شاهد.. سيول قوية وأمطار غزيرة شرق مكة الآن

2019-10-01

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

وثق مواطنون بالفيديو الأمطار الغزيرة التي هطلت على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

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ونشر حساب بروق الوسطى عبر تويتر مقطع فيديو يوثق جريان السيول شرق مكة بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات نبّهت اليوم من رياح سطحية نشطة، وسُحب رعدية، على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وشمل التنبيه محافظات جدة، وخليص، ورابغ، وبحرة.