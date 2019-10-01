الان تتابع “تعليم جدة” ينعى وفاة طالب في متوسطة أبي ذر الغفاري ويوضح تفاصيل الحادثة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365
نعت الإدارة العامة للتعليم بجدة، وفاة الطالب إثر تدافع مع زميله صباح اليوم الثلاثاء، في مدرسة أبي ذر الغفاري المتوسطة بشرق جدة.
وقال مساعد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بجدة الدكتور أحمد ردة المالكي، إن الطالبين يدرسان في الصف الأول المتوسط، ووقع بينهما تدافع نتج عنه سقوط الطالب، وتم نقله بواسطة الهلال الأحمر السعودي إلى المستشفى وتوفي في الطريق.
وأضاف أنه في الوقت الذي تشاطر فيه الإدارة العامة للتعليم بجدة أسرة الطالب الفقيد هذا المصاب، فإنها تؤكد حرصها على تقصي الحقائق ومعرفة تفاصيل أسباب الوفاة كافة، حيث وجه مدير عام التعليم بجدة تشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأعربت إدارة التعليم بجدة عن أحر تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد وأسرة المدرسة من الهيئة التعليمية والإدارية وزملائه الطلاب، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.
كانت هذه تفاصيل خبر “تعليم جدة” ينعى وفاة طالب في متوسطة أبي ذر الغفاري ويوضح تفاصيل الحادثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.