عبدالكريم الحميد: مسابقة الفلكلور الشعبي وسيلة لحفظ ذاكرة الوطن وتراثه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة_الرياض

شدد المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة عبدالكريم الحميد على أهمية الدور الذي ستقدمه مسابقة الفلكلور الشعبي في التوعية بأهمية التراث الوطني غير المادي وضرورة المحافظة عليه من الجميع سواء من المؤسسات المعنية به أو من الأفراد المهتمين بتوثيقه، مضيفاً بأن المسابقة تعد جزءاً من مشروع أكبر لتوثيق الفلكلور الشعبي ستنفذه وزارة الثقافة في المرحلة المقبلة.

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وكشف الحميد بأن المسابقة حظيت بتفاعل مميز من الجمهور والمهتمين خلال أيامها الأولى، واستقبلت مشاركات في جميع مساراتها الثلاثة "الرقص الشعبي، الموسيقى الشعبية، والحكايات والأساطير الشعبية"، مبيناً بأن المشاركة المجتمعية في هذه المسابقة أو غيرها من الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة هي هدف أساسي للوزارة انطلاقاً من وثيقة رؤيتها وأهدافها التي ترمي إلى جعل الثقافة نمط حياة يعيشه ويتفاعل معه الجميع.

وأوضح الحميد بأن التسجيل في مسابقة الفلكلور الشعبي مستمر حتى 25 نوفمبر المقبل وهو متاح لجميع أفراد المجتمع. مضيفاً بأن المشاركة في المسابقة تكون عن طريق المنصة الإلكترونية https://engage.moc.gov.sa/folklore حيث يطلب من الراغب في المشاركة أن يرسل فيديو أو مقطع صوتي يتضمن مشاركته في أحد مسارات المسابقة.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة إلى أن المملكة العربية السعودية بمساحتها الشاسعة وعمقها الثقافي وتنوعها الاجتماعي تمتلك ثروة حضارية كبيرة تتمثل في مخزون لا ينضب من الفلكلور الشعبي بكل مساراته من رقصات وحكايات وألوان فنية شعبية، وهدف وزارة الثقافة من المسابقة ومن مشروعها الخاص بتوثيق الفلكلور الشعبي هو حفظ هذا الإرث الثقافي الغني وصونه للمستقبل لأنه يمثل ذاكرة الوطن وهوية المجتمع.