السعودية اليوم / بدء مناقشة إستراتيجية تمكين مؤسسة الزواج والأسرة بدول التعاون الإسلامي



جدة 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس

بدأت اليوم أعمال اجتماع فريق الخبراء الحكوميين مفتوح العضوية لمناقشة مشروع إستراتيجية منظمة التعاون الإسلامي لتمكين مؤسسة الزواج والأسرة في العالم الإسلامي، في مقر المنظمة بجدة، وذلك تنفيذا للقرار الوزاري بشأن إعداد إستراتيجية المنظمة في مجال تمكين مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها في العالم الإسلامي.

وتوجه معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, بخالص الشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية

وقال الأمين العام في كلمته التي ألقاها بالإنابة السفير الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس سمير بكر, أن هدف الاجتماع ينصب على مناقشة مشروع إستراتيجية المنظمة لتمكين مؤسسة الزواج والأسرة وإثرائه شكلًا ومضمونًا، تمهيدًا لعرض المشروع على اجتماع كبار الموظفين التحضيري للاجتماع الوزاري للتنمية الاجتماعية المزمع عقده في تركيا شهر نوفمبر القادم لمراجعته قبل عرضه على الاجتماع الوزاري للاعتماد.

ونبه الأمين العام إلى حجم التحديات التي تواجه مؤسسة الزواج والأسرة في العديد من الدول الأعضاء في المنظمة وخاصة ارتفاع معدلات الطلاق، وتفاقم البطالة والفقر، والعنف الأسري بأشكاله المختلفة، والنزوح بسبب الحروب والاضطرابات، وزعزعة مفهوم الأسرة ومرتكزاتها، وتأثير الإعلام والعولمة.

يُذكر أن الاجتماع الذي سيستمر ليومين، سيناقش بشكل مستفيض مشروع إستراتيجية المنظمة لتمكين مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها في العالم الإسلامي, وذلك بتقديم من قبل الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (الإيسيسكو)، ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك)، والجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا.

//انتهى//

15:32ت م

0156



جدة 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واسبدأت اليوم أعمال اجتماع فريق الخبراء الحكوميين مفتوح العضوية لمناقشة مشروع إستراتيجية منظمة التعاون الإسلامي لتمكين مؤسسة الزواج والأسرة في العالم الإسلامي، في مقر المنظمة بجدة، وذلك تنفيذا للقرار الوزاري بشأن إعداد إستراتيجية المنظمة في مجال تمكين مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها في العالم الإسلامي.وتوجه معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, بخالص الشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية ، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، على استضافتها للدورة الأولى للمؤتمر الوزاري حول مؤسسة الزواج والأسرة في 2017 م وعلى جهودها في متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنها، وعلى كل ما توليه المملكة العربية السعودية، دولة المقر، من رعاية ودعم للمنظمة.وقال الأمين العام في كلمته التي ألقاها بالإنابة السفير الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس سمير بكر, أن هدف الاجتماع ينصب على مناقشة مشروع إستراتيجية المنظمة لتمكين مؤسسة الزواج والأسرة وإثرائه شكلًا ومضمونًا، تمهيدًا لعرض المشروع على اجتماع كبار الموظفين التحضيري للاجتماع الوزاري للتنمية الاجتماعية المزمع عقده في تركيا شهر نوفمبر القادم لمراجعته قبل عرضه على الاجتماع الوزاري للاعتماد.ونبه الأمين العام إلى حجم التحديات التي تواجه مؤسسة الزواج والأسرة في العديد من الدول الأعضاء في المنظمة وخاصة ارتفاع معدلات الطلاق، وتفاقم البطالة والفقر، والعنف الأسري بأشكاله المختلفة، والنزوح بسبب الحروب والاضطرابات، وزعزعة مفهوم الأسرة ومرتكزاتها، وتأثير الإعلام والعولمة.يُذكر أن الاجتماع الذي سيستمر ليومين، سيناقش بشكل مستفيض مشروع إستراتيجية المنظمة لتمكين مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها في العالم الإسلامي, وذلك بتقديم من قبل الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (الإيسيسكو)، ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك)، والجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا.//انتهى//15:32ت م0156

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بدء مناقشة إستراتيجية تمكين مؤسسة الزواج والأسرة بدول التعاون الإسلامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.