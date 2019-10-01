السعودية اليوم / أمين الطائف يكرّم 168 من منسوبي الأمانة المشاركين في موسم الطائف 2019م



الطائف 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس

كرّم أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، 168 من منسوبي الأمانة الذين شاركوا في الإعداد والتهيئة لأعمال موسم الطائف 2019م، وذلك في إطار تبني الأمانة دعم وتحفيز العاملين المميزين في جميع قطاعات العمل البلدي، وتثمين جهودهم.

وجاء ذلك ضمن الحفل الذي نظمته أمانة الطائف على مسرح منتزه الملك عبدالله بالنسيم، بحضور الوكلاء والمساعدين ومديري العموم ورئيس وأعضاء المجلس البلدي،

لتكريم جميع المشاركين من منسوبيها وشركاءها في النجاح من شركات ومقاولين أسهموا في دعم الجهد خلال موسم الطائف.

وأوضح المهندس محمد آل هميل أن هذا التكريم يأتي تقديراً للجهود المبذولة من قبل منسوبي الأمانة والشركاء التي كان له الدور الكبير والبارز في إنجاح موسم الطائف 2019م, الذي تضمن إقامة فعاليات كبيرة في أربعة مواقع سياحية بالمحافظة شملت إقامة حديقة ورد بمنتزه الردف، وفعاليات مهرجان سمو ولي العهد للهجن بحديقة الملك فيصل النموذجية، والعمل على تهيئة المواقع المحيطة بميدان الهجن بـ"حضن"، إضافة إلى المشاركة في دعم فعاليات سوق عكاظ، ومواصلة العمل لإنجاح احتفالات اليوم الوطني (89)، حيث تكللت جميع هذه الجهود - بحمد الله - بالنجاح وبصورة متميزة.

وأشار أمين محافظة الطائف إلى أن الدور الذي اضطلع به منسوبو الأمانة طوال الموسم مع الشركاء كافة كان له الأثر البالغ في الارتقاء بالعمل المقدم إلى فضاءات النجاح والتميز.

// انتهى //

15:31ت م

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