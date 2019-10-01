السعودية اليوم / السفير السحلي يشارك في الاحتفالات الرسمية لاستقلال تركمانستان



عشق آباد 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان خالد بن فيصل السحلي, في احتفالات الذكرى الـ28 لاستقلال تركمانستان، بحضور فخامة الرئيس التركماني قربان قولي بردي محمدوف، ونواب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة, ومشاركة رؤساء البعثات الدبلوماسية، والمنظمات الدولية المعتمدة، ورؤساء الشركات العالمية لدى تركمانستان.

كما حضر السفير السحلي العرض العسكري في الميدان الرئيسي، وحفل الاستقبال الرسمي المعد لهذه المناسبة، وسباق الخيل وذلك في ميدان الخيل بالعاصمة التركمانية عشق آباد.

// انتهى //

15:24ت م

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