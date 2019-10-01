السعودية اليوم / فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية يضبط 378 مخالفة للعمل تحت أشعة الشمس



الدمام 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس

نفذت إدارة التفتيش بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، خلال الثلاثة أشهر الماضية، 1514 جولة تفتيشية على المنشآت بمشاركة 318 مفتشا ميدانيا، رصدت خلالها "378" مخالفة، للعمل تحت أشعة الشمس.

وأكد مساعد المدير العام لقطاع العمل بالمنطقة الشرقية محمد الأطرش، تقيد عدداَ كبيراً من المنشآت بقرار منع العمل تحت أشعة الشمس مقارنة بإحصائية السنوات السابقة منذ بدء القرار قبل 10 سنوات، وذلك يعود للجولات الميدانية للمفتشين، وإطلاق حملة للتوعية قبل موعد البدء في تطبيق القرار عبر المشاركات في الفعاليات والأنشطة العامة، مبيناً أن غرامة العمل تحت أشعة الشمس تصل إلى 10 آلاف ريال لكل عامل، ويستثنى من القرار العمال في شركات النفط والغاز وعمال الصيانة في الحالات الطارئة على أن يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار الشمس.

// انتهى//

15:22ت م

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