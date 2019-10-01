السعودية اليوم / محافظ ضرية يعقد اجتماعاً بمديري الإدارات الحكومية بالمحافظة



ضرية 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس

عقد محافظ ضرية صالح بن مبارك الشعمل بمقر المحافظة اليوم, اجتماعاً بمديري الإدارات الحكومية بالمحافظة.

وأكد الشعمل أهمية أن يكون المسؤول قدوة لمن هم بإدارته في الانضباط والعمل بجهد والإخلاص ، وخدمة المواطن وإنجاز العمل في وقته ، مذكراً الجميع بتوجيهات سمو أمير منطقة القصيم و سمو نائبه.

وشدد على وجوب التنسيق بين الإدارات الحكومية والتعاون فيما بينها والعمل كفريق واحد كلا فيما يخصه بما يضمن تقديم الخدمة للمواطن بشكل أفضل وأسرع.

وتطرق الاجتماع لعدد من المقترحات و الآراء التي تسهم في رقي المحافظة وتخدم أبناءها في شتُى المجالات.

// انتهى //

15:21ت م

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