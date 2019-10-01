السعودية اليوم / مستشفى الملك عبدالله الجامعي يعقد ورشة عمل (كشط البروستاتا للرجال باستخدام تكنولوجيا البلازما الحديثة)



الرياض 2 صفر 1441 الموافق 1 أكتوبر 2019 واس

عقدت في مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس الأول , ورشة عمل (كشط البروستاتا للرجال باستخدام تكنولوجيا البلازما الحديثة) , حيث تعد هذه الورشة الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

وقام رئيس قسم المسالك البولية بجامعة ليزبرج الألمانية البروفيسور جورج راسلر بتدريب ٢٢ طبيبا من الخبراء في المجال بكافة أنحاء المملكة العربية

وأوضح رئيس قسم الجراحة بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي الدكتور محمد الشهري أنه من منطلق المسؤولية الوطنية وسعيا إلى تطوير الإمكانيات والكوادر الطبية لتحقيق الريادة العلمية للمستشفى، فقد حرص المستشفى في تقديم هذه الورشة على الاستعانة بأحد أهم الخبراء في المجال والحاصل على براءات اختراع لأحدث الطرق العلاجية في كشط تضخم البروستاتا وذلك لعقد ورشة عمل جراحة تضخم البروستاتا عن طريق المنظار باستخدام البلازما دون الحاجة لأي فتح جراحي أو الحاجة للمنظار عن طريق تجويف البطن والذي يعمل به حاليا في أنحاء المملكة.

وصاحب الورشة إجراء أول عملية جراحية لاستئصال البروستاتا باستخدام تقنية البلازما، وتعتبر جراحة كشط البروستاتا باستخدام الإنكولوجين وهو ما يتم أيضا باستخدام المنظار الجراحي عن طريق الفتحات الطبيعية بجسم المريض نوعية حيث تقلل الجروح والنزيف مما يقلل من فترة تشافي المريض وخطر انتقال العدوى.

//انتهى//

15:21ت م

0148



الرياض 2 صفر 1441 الموافق 1 أكتوبر 2019 واسعقدت في مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس الأول , ورشة عمل (كشط البروستاتا للرجال باستخدام تكنولوجيا البلازما الحديثة) , حيث تعد هذه الورشة الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .وقام رئيس قسم المسالك البولية بجامعة ليزبرج الألمانية البروفيسور جورج راسلر بتدريب ٢٢ طبيبا من الخبراء في المجال بكافة أنحاء المملكة العربية السعودية نظرياً وعملياً للقيام بهذه الجراحة الدقيقة التي تعد البديل الحديث للجراحة المفتوحة للبروستاتا شديدة التضخم.وأوضح رئيس قسم الجراحة بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي الدكتور محمد الشهري أنه من منطلق المسؤولية الوطنية وسعيا إلى تطوير الإمكانيات والكوادر الطبية لتحقيق الريادة العلمية للمستشفى، فقد حرص المستشفى في تقديم هذه الورشة على الاستعانة بأحد أهم الخبراء في المجال والحاصل على براءات اختراع لأحدث الطرق العلاجية في كشط تضخم البروستاتا وذلك لعقد ورشة عمل جراحة تضخم البروستاتا عن طريق المنظار باستخدام البلازما دون الحاجة لأي فتح جراحي أو الحاجة للمنظار عن طريق تجويف البطن والذي يعمل به حاليا في أنحاء المملكة.وصاحب الورشة إجراء أول عملية جراحية لاستئصال البروستاتا باستخدام تقنية البلازما، وتعتبر جراحة كشط البروستاتا باستخدام الإنكولوجين وهو ما يتم أيضا باستخدام المنظار الجراحي عن طريق الفتحات الطبيعية بجسم المريض نوعية حيث تقلل الجروح والنزيف مما يقلل من فترة تشافي المريض وخطر انتقال العدوى.//انتهى//15:21ت م0148

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