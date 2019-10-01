السعودية اليوم / العربة المتنقلة للأحوال المدنية تقدم خدماتها لمنسوبي التعليم بالمحافظة



المذنب 02 صفر 1441 هـ الموافق 01 أكتوبر 2019 م واس

بدأت وحدة الأحوال المدنية بمحافظة المذنب اليوم بتقديم خدماتها لمنسوبي إدارة التعليم بالمحافظة ، وذلك ضمن جولتها الدورية لتقديم خدماتها للجهات الحكومية ، في إطار تنفيذ الخطة الخاصة بمبادرة "تجديد الهوية الوطنية الموجهة لخدمة القطاعات الحكومية في أماكن تواجدهم ومقار عملهم" .

وتقدم الخدمات المتنقلة للأحوال المدنية خدمتين للمستفيدين وهي الوحدات المتنقلة والحقيبة المتنقلة، بهدف تفعيل الدور الاجتماعي للقطاع وتقديم الخدمات الإنسانية من خلاله.

من جانبه عبر مدير التعليم بمحافظة المذنب المكلف سليمان بن إبراهيم الحسياني عن شكره وتقديره لمدير إدارة الأحوال المدنية بمحافظة المذنب ولجميع العاملين بإدارة الأحوال على تعاونهم وجهودهم .

// انتهى //

14:58ت م

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