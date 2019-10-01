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فيديو.. مطرب أردني يثير ضجة بسبب تصريحاته عن تقديم حفلة بتبوك
بسبب تصرفاته في حفل بلبنـان
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
في مقطع متداول للفنان الأردني عمر العبداللات قال إنه سيقدم حفلة غنائية في تبوك في الثامن من شهر أكتوبر الحالي في مركز الأمير سلطان الحضاري بتبوك.
وتسبب ذلك في حالة من الاستغراب الشديد بين الأهالي بعد انتشار فيديو له قبل أيام قليلة وهو يؤدي وصلات غنائية في مسرح بلبنان وطلب من الجمهور السعودي بأن يغني لأكثر من مرة “عاش لبنان” بدلاً من “عاش سلمان ” الأمر الذي خالفه الحضور من الشعب السعودي والعربي المتواجدين حينها في المسرح.
وكان المطرب الأردني عندما يقول عاش لبنان يرد الحضور في المسرح بـ “عـاش سلمان”، مما أثار ضجة حينها وأنهى وصلته الغنائية وسط ضحكات من الحضور.
وطالب عدد من أهالي المنطقة الجهات المسئولة والمنظمة بإعادة النظر في هذه الحفلة.
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