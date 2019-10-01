صور.. تباطؤ العمل بجسر تقاطع طريق الملك فهد في تبوك يرهق الأهالي

2019-10-01

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

تسبب تباطؤ العمل في تنفيذ أعمال جسر طريق الملك فهد مع تقاطع طريق الإمام عبدالرحمن بن فيصل غربًا، باتجاه جامعة تبوك، في استياء الأهالي.

ومازالت عمليات السفلتة قيد التنفيذ حاليًا ومازالت مناطق التنسيق الموقعي أسفل الجسر على حالها بدون سفلتة.

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وكان مدير الإدارة العامة للمشاريع بأمانة تبوك المهندس/عبدالمجيد بن فريح السراح والذي نشر قد صرح بتاريخ 2019/8/28م بأنه سيتم تحرير طريق الملك فهد مع تقاطع طريق الإمام عبدالرحمن بن فيصل غربًا باتجاه جامعة تبوك خلال شهرين وذلك ضمن رؤية الأمانة الاستراتيجية لرفع كفاءة الطرق الداخلية والطرق الرئيسية العابرة بمدينة تبوك وسيتم فتح الطريق أمام سالكيه بنهاية الشهرين.

وتساءل عدد من المواطنين عن تاريخ انتهاء الأعمال بالجسر ولماذا لم تتم تنفيذ تصريحات أحد مسؤوليها بموعدها المحدد وفك الاختناق الصباحي والمسائي لمنسوبي جامعة تبوك من طلاب وموظفين وكذلك الكلية التقنية وسلاح الحدود وسالكي طريق ضباء بشكل عام أمام المسافرين.