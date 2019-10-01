فيديو.. شؤون الأسرة تدشن وحدة وقار الهاتفية لاستشارات كبار السن

2019-10-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مجلس شؤون الأسرة تشغيل وحدة وقار للاستشارات الهاتفية لكبار السن واستعدادها للرد على استشارات المواطنين الهاتفية على رقم 920022043.

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ويأتي تشغيل وحدة وقار اليوم الثلاثاء بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لكبار السن.

يذكر أن مجلس شؤون الأسرة أنهى استعداداته لإطلاق عدد من البرامج والفعاليات تزامنًا مع اليوم العالمي لكبار السن الذي يوافق الأول من أكتوبر من كل عام من خلال عدة برامج متنوعة تقدمها جهات حكومية وأهلية في مختلف مناطق المملكة بداية من الأسبوع المقبل تحت شعار “كبار السّن.. عطاء مستمر”، حيث يأتي تأكيدًا على أهمية تعزيز المشاركة النشطة لكبار السن في التنمية الشاملة.

ويهدف المجلس من خلال تفعيل هذه المناسبة ذات البُعد الدولي إلى التأكيد على أن قيمنا الإسلامية وثوابتنا تدعو إلى توقير كبار السن واحترامهم، وإبراز دورهم في تنمية وخدمة المجتمع وقدرتهم على العطاء، والاستفادة من خبرات وطاقات كبار السن المهنية والعلمية والتعريف بالجهود المحلية والدولية المتعلقة بهذه الفئة، إضافة لرفع مستوى الوعي بحقوقهم والاهتمام بقضاياهم.

وكانت الاستعدادات قد بدأت منذ وقت مبكر حيث تولت لجنة كبار السن بالمجلس الإعداد والتنسيق لعقد عدة اجتماعات مع ممثلي الوزارات والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الثالث ذات العلاقة لوضع برنامج متكامل يراعي عاملي الشمولية والتنوع بحسب اختصاص كل جهة، لتشمل الفعاليات برامج وندوات توعوية وتثقيفية بحقوق كبار السن موجهة لأفراد المجتمع وعدد من الأنشطة الترفيهية والرياضية والمسابقات الثقافية، التي تستهدف توعية النشء بحقوق كبار السن.







