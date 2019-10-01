انطلاق معرض خطوة للتوظيف 2019 اليوم بالرياض

2019-10-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

انطلق صباح اليوم في الرياض معرض “خطوة للتوظيف 2019” الذي تنظمه مؤسسة جلوورك كأكبر حدث في المملكة العربية السعودية يعنى بتوفير فرص العمل للسيدات واستقطابهن للوظائف على مستوى العالم العربي. وشهدت قاعة الأمير سلطان الكبرى في فندق الفيصلية بالعاصمة السعودية، فعاليات المعرض والمنتدى المصاحب وسط حشود نسائية كبيرة تتطلع للتعرف على الفرص الوظيفية المتاحة في السوق المحلي.

ويقام معرض “خطوة للتوظيف” في نسخته الحالية، بحضور أكثر من 90 شركة محلية وعالمية رائدة تتواجد في أكبر مناسبة تخص النساء الباحثات عن العمل، وتستمر على مدى ثلاثة أيام في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2019، بحضور الشركاء الاستراتيجيين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وبرنامج مواءمة، وشركة تكامل، وذلك بهدف تمكين المرأة السعودية من الفرص الوظيفية المتاحة ودعمها بكافة الخلفيات التعليمية والخبرات العملية، حيث أسهم هذا الحدث في تعزيز حضور النساء السعوديات كعناصر فاعلة في سوق العمل بالمملكة من خلال إثراء فرص الحصول على الوظائف، وتطوير مهاراتهن وتعزيز رغباتهن الشخصية في تعلم مهارات جديدة.

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وانطلق اليوم الأول معرض خطوة للتوظيف وسط حضور كبير من الزائرات والزوار المهتمين، حيث ألقى الأستاذ خالد الصالح العضو المنتدب والشريك المؤسس في جلوورك، كلمة ترحيبية في بداية حفل الافتتاح شكر فيها الحاضرين والمساهمين في قيام ونجاح الفعالية، مشيداً بتكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص وأثر ذلك التعاون في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، ونوه الصالح إلى مبادرات جلوورك والجهات ذات العلاقة لرفع مساهمة المرأة في السوق السعودي من 22% إلى 30% بحلول عام 2030م وهو هدف رئيسي من أهداف رؤية المملكة..

وبدوره تحدث الأستاذ تركي الدبيخي مدير مبادرة “مستقبل العمل” بوزارة العمل، عن مستقبل العمل في المملكة العربية السعودية ودور المرأة في سوق العمل وإمكانية مساهمتها في دعم المبادرة والارتقاء بواقع سوق العمل ضمن متطلبات رؤية 2030، وتطلعات القيادة لأن تلعب المرأة دورها في تعزيز الاقتصاد والتنمية.

واشتمل برنامج اليوم الأول من المنتدى على تكريم رعاة الحدث، أعقبته جلسات حوارية ألقت من خلالها الأستاذة شذى مطلب النفيسة مدير إدارة الموارد البشرية في شركة زين للاتصالات، كلمة تناولت فيها واقع شؤون الموظفين من حيث الماضي والحاضر وتطلعات المستقبل، مستعرضة بعض الإضاءات والحقائق وما يمكن أن يجعل “شؤون الموظفين” قطاعات داعمة لتوظيف المرأة وزيادة فرص تواجدها في السوق المحلي والخارجي.

ومن جانبها تناولت الأستاذة ريم الغانم من إدارة الموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو مشاركة النساء في القطاعات الحديثة وقدرتهن على مواكبة متطلبات الوظائف في المجالات ذات العلاقة بالتقنيات المتطورة.

وعقب ختام الفعاليات الصباحية يفتتح معرض “خطوة للتوظيف 2019″، أبوابه للزوار والمشاركين في المساء من الساعة 3:00 عصراً إلى 10:00 ليلاً، على أن يتواصل المعرض في اليومين الثاني والثالث من 09:00 صباحاً إلى 10:00 ليلاً.



الحدث الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام سيشهد مشاركة العديد من الشركات والجهات الرائدة مثل أرامكو والعربية للإعلانات الخارجية، وزين للاتصالات، وعدد من الرعاة مثل بنك الرياض، واكسون موبايل، والشركاء مثل الفيصلية وتيفاني آند كو،، كونراد أديناور ستيفتونغ، وكليات الشرق العربي وقادة الموارد وشكسبير آند كو وشركة أوبر ، والعديد من الشركات العالمية والمحلية التي ستقدم الفرص المتاحة لديها. كذلك، سيتم تنظيم عددٍ من ورش العمل للزائرات.

ومن جهة أخرى، سيشهد المعرض مشاركة العديد من الجامعات في المملكة من خلال ترشيح أفضل طالباتها لحضور المنتدى والاستفادة من جلسات الحوار التي يُقدمها خُبراء من أنحاء العالم.

وتشارك كل هذه الشركات في معرض “خطوة للتوظيف 2019” بمنصة يديرها فريق من الموارد البشرية، والذين سيقدمون للباحثات عن فرص التوظيف والطالبات بالجامعات السعودية نصائح قيمة حول مستقبلهن المهني، كما سيجرون مقابلات معهن بشأن فرص العمل المتاحة. ويفضل أن تقوم الباحثات عن فرص العمل بإحضار سيرهن الذاتية وغيرها من المستندات الضرورية، كما تتوفر بالأجنحة أجهزة آيباد لمساعدة الباحثات عن العمل على ملء المعلومات المطلوبة.