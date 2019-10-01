حساب المواطن : تنفيذ 975 ألف عملية في الربع الثالث

2019-10-01

حساب متابعات الخليج 365 : تنفيذ 975 ألف عملية في الربع الثالث

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المتحدث الرسمي باسم حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 نفذ أكثر من 975 ألف عملية في الربع الثالث لعام 2019.

وأجرى برنامج حساب متابعات الخليج 365 14 ألف طلب من خلال خدمة صوتك مسموع، كما تلقى مركز الاتصال 493 ألف اتصال، وبلغ عدد الطلبات التقنية 67 ألف طلب.

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وبلغ عدد طلبات الأهلية والاستحقاق 207 آلاف طلب، بينما بلغت أعداد عمليات التحقق من المستندات 87 ألف مستند.

وأضاف القحطاني أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 تلقى 107 آلاف طلب عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.