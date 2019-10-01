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نصائح مهمة قبل الشراء من محلات الآيسكريم
متابعات الخليج 365 - الرياض
نبهت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع المستهلكين إلى ضرورة التأكد من بعض الملاحظات عند شراء الآيسكريم، وذلك حرصاً على صحتهم وضماناً لمطابقته للمواصفات.
وعددت الوزارة، في بيان، تلك الملاحظات في إنفوجرافيك توعوي على النحو التالي:
1- يجب أن يُعرض الآيسكريم في ثلاجات العرض ذات الواجهة الزجاجية الشفافة.
2- يجب أن تكون جميع أصنافه أو المضافات الغذائية مغطاة وغير معرضة للذباب والحشرات ومصادر التلوث كالدخان والأتربة.
3- تأكد من عدم وجود أي علامات للتلف واحتفاظه بخواص اللون والطعم والرائحة.
4- يجب أن تكون أداة التعبئة ” الملعقة ” من معدن غير قابل للصدأ مع غمرها في الماء بعد كل استعمال وتغيير الماء باستمرار.
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