النفط يرتفع بدعم تراجع الإنتاج العالمي

2019-10-01

متابعات الخليج 365 - متابعة

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مدعومة بتقارير عن تراجع إنتاج أكبر منتجي الخام في العالم خلال الربع الثالث، لكن استئناف الإمدادات من السعودية ومخاوف الطلب واصلاً الضغط على الأسعار.

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و بحلول الساعة 06:57 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 25 سنتاً، أو 0.42 في المئة، إلى 59.50 دولار للبرميل.

بينما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 25 سنتاً، أو 0.46 بالمئة، عند 54.32 دولار للبرميل.